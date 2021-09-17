Директор даргинского театра: «За кого голосовать – решать только вам, главное не сидеть дома!»
- Автор Шахри
- 17 сентября, 2021. Пятница 15:24
Директор Даргинского театра им. О. Батырая Магомед Абдулкадиров посетил избирательный участок в СОШ № 1, чтобы проголосовать и своим примером показать коллективу важность выборов.
«За кого голосовать – решать только вам, главное не сидеть дома! Протестовать против всего и всех – это не позиция, это ее отсутствие» – отметил директор театра.
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