ЗАМАНА - Директор даргинского театра: «За кого голосовать – решать только вам, главное не сидеть дома!»

Директор даргинского театра: «За кого голосовать – решать только вам, главное не сидеть дома!»

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17 сентября, 2021. Пятница 15:24
Директор даргинского театра: «За кого голосовать – решать только вам, главное не сидеть дома!»

Директор Даргинского театра им. О. Батырая Магомед Абдулкадиров посетил избирательный участок в СОШ № 1, чтобы проголосовать  и своим примером показать коллективу важность выборов.

«За кого голосовать – решать только вам, главное не сидеть дома! Протестовать против всего и всех – это не позиция, это ее отсутствие» – отметил директор театра.

Директор даргинского театра: «За кого голосовать – решать только вам, главное не сидеть дома!»
Общество

 

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