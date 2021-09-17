ЗАМАНА - Центр общественного наблюдения за выборами в РД обработал 215 сообщений

Центр общественного наблюдения за выборами в РД обработал 215 сообщений

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17 сентября, 2021. Пятница 14:49
Центр общественного наблюдения за выборами в РД обработал 215 сообщений

В дагестанском отделении ЦОН обработано уже 215 информационных сообщений по выборам на карте портала Независимого общественного мониторинга. 

Центр общественного наблюдения за выборами в РД обработал 215 сообщений
Общество

Выявленных нарушений на данный момент не наблюдается, информируют в ЦОН.

Работа в Центре общественного наблюдения стартовала сегодня в 08:00. В онлайн-режиме 20 сотрудников общественных организаций контролируют порядок на избирательных участках.

 

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