Выявленных нарушений на данный момент не наблюдается, информируют в ЦОН.
Работа в Центре общественного наблюдения стартовала сегодня в 08:00. В онлайн-режиме 20 сотрудников общественных организаций контролируют порядок на избирательных участках.
В дагестанском отделении ЦОН обработано уже 215 информационных сообщений по выборам на карте портала Независимого общественного мониторинга.
Выявленных нарушений на данный момент не наблюдается, информируют в ЦОН.
Работа в Центре общественного наблюдения стартовала сегодня в 08:00. В онлайн-режиме 20 сотрудников общественных организаций контролируют порядок на избирательных участках.
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