Руководство Дагнаследия проголосовали в первый день выборов

Автор Мадина

Глава Агентства по охране культурного наследия Дагестана Махач Мусаев, Первый заместитель главы Таиса Алибутаева и исполняющий обязанности заместителя главы Загидат Исаева проголосовали в первый день выборов, пишет "Дагправда".