Глава Дагнаследия высказался, что на голосовании важен выбор каждого гражданина. Как он заметил, дагестанцы всегда придерживались своей политической позиции. В конце своего комментария он призвал всех жителей республики сделать свой выбор, выполнив гражданский долг.
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Руководство Дагнаследия проголосовали в первый день выборов
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 14:41
Глава Агентства по охране культурного наследия Дагестана Махач Мусаев, Первый заместитель главы Таиса Алибутаева и исполняющий обязанности заместителя главы Загидат Исаева проголосовали в первый день выборов, пишет "Дагправда".
Глава Дагнаследия высказался, что на голосовании важен выбор каждого гражданина. Как он заметил, дагестанцы всегда придерживались своей политической позиции. В конце своего комментария он призвал всех жителей республики сделать свой выбор, выполнив гражданский долг.
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