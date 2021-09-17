Так они смогут посещать не только любимые редакции, но и прийти на избирательный участок, который организован прямо в Доме печати, дабы сделать свой выбор. На избирательном участке №1049 города Махачкала сделали свой выбор примерно 250 человек. На участке следуют всем санитарно-эпидемиологическим правилам. Безопасность граждан обеспечена сотрудниками УМВД России по Дагестану ОП Ленинского района.
В Доме печати установили пандус для маломобильных граждан
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 13:31
Издательский дом «Дагестан» за счет собранных средств установил у здания Дома печати в Махачкале пандус для маломобильных граждан.
Последнее от Мадина
- «Россети Северный Кавказ» активно готовится к осенне-зимнему периоду в РД
- «Россети Северный Кавказ» активно готовится к осенне-зимнему периоду в РД
- Проект «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжает работать в РД
- Программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжает работать в Дагестане
- В Дахадаевском районе стартовало голосование