ЗАМАНА - В Доме печати установили пандус для маломобильных граждан

В Доме печати установили пандус для маломобильных граждан

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17 сентября, 2021. Пятница 13:31
В Доме печати установили пандус для маломобильных граждан В Доме печати установили пандус для маломобильных граждан

Издательский дом «Дагестан» за счет собранных средств установил у здания Дома печати в Махачкале пандус для маломобильных граждан.

В Доме печати установили пандус для маломобильных граждан
Общество

Так они смогут посещать не только любимые редакции, но и прийти на избирательный участок, который организован прямо в Доме печати, дабы сделать свой выбор. На избирательном участке №1049 города Махачкала сделали свой выбор примерно 250 человек. На участке следуют всем санитарно-эпидемиологическим правилам. Безопасность граждан обеспечена сотрудниками УМВД России по Дагестану ОП Ленинского района.

 

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