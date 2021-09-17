В Доме печати установили пандус для маломобильных граждан

Так они смогут посещать не только любимые редакции, но и прийти на избирательный участок, который организован прямо в Доме печати, дабы сделать свой выбор. На избирательном участке №1049 города Махачкала сделали свой выбор примерно 250 человек. На участке следуют всем санитарно-эпидемиологическим правилам. Безопасность граждан обеспечена сотрудниками УМВД России по Дагестану ОП Ленинского района.