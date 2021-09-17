ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» активно готовится к осенне-зимнему периоду в РД

«Россети Северный Кавказ» активно готовится к осенне-зимнему периоду в РД

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17 сентября, 2021. Пятница 13:19
«Россети Северный Кавказ» активно готовится к осенне-зимнему периоду в РД

В «Россети Северный Кавказ» оперативно начали подготовку к будущему холодному сезону, пишет РИА "Дагестан".

«Россети Северный Кавказ» активно готовится к осенне-зимнему периоду в РД
Общество

В РД специалисты на данный момент заменили около 4,3 тысячи неисправных опор, более 1,2 тысячи траверсов, 9 тысяч изоляторов и 108 трансформаторов. Электрики привели в порядок 663 трансформаторных подстанции, сделали перетяжку 1,9 тысячи пролетов провода, выправку больше тысячи опор и расчистку примерно 3,5 тысячи пролетов трассы.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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