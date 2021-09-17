Медики могут устраиваться в отдалённые и высокогорные районы региона, за что совершается единовременная выплата в 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров.
Проект «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжает работать в РД
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 13:13
Минздрав РД ждет врачей и фельдшеров в проекте «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В общем договор длится 5 лет и его требуется отработать на 100%. В 2021 году в Дагестане открыто 70 мест для врачей и 13 для фельдшеров. Подробнее можно прочитать тут.
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