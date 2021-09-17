Проект «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжает работать в РД

Минздрав РД ждет врачей и фельдшеров в проекте «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Медики могут устраиваться в отдалённые и высокогорные районы региона, за что совершается единовременная выплата в 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров.