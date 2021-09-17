ЗАМАНА - В Дахадаевском районе стартовало голосование

В Дахадаевском районе стартовало голосование

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17 сентября, 2021. Пятница 13:04
В Дахадаевском районе стартовало голосование

В Дахадаевском районе с 8:00 запустили работу избирательные участки. 17, 18 и 19 сентября на территории Дахадаевского района, как и по всей стране, будет идти голосование в Государственную думу России 8-го созыва и депутатов Народного Собрания РД 7-го созыва.

В Дахадаевском районе стартовало голосование
Общество

Граждане на участках получат 3 бюллетеня — со списками партий, в общем их зарегистрировано для участия 14, с кандидатами по одномандатным округам, а также бюллетень для голосования за депутатов Народного Собрания Дагестана. В общем в муниципалитете открыто 56 избирательных участка, которые будут работать с 8:00 до 20:00.

 

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