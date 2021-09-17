Народный артист России Наби Ибрагимов сделал свой выбор
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 13:01
Народный артист РФ Наби Ибрагимов одним из первых отдал свой голос на избирательном участке 0530 в здании Дворца культуры г. Избербаш.
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