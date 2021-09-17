«Я первым пришел голосовать, призывая сделать это и знакомых, дабы дружно отдать голос за выбранную партию», - дал комментарий председатель комиссии Абдусаламов Ахмедхан Шарапудинович.
В селе Шаласи Дахадаевского района стартовало голосование
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 11:26
В селе Шаласи Дахадаевского района стартовало голосование на избирательном участке.
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