На избирательном участке 0928 в с.Леваши одним из первых проголосовал председатель совета ветеранов войны и труда Левашинского района Магомедов Али Абдулаевич. Он отметил, что выборы - это одно из самых значимых событий для страны, и именно поэтому ранним утром он посетил избирательный участок и сделал свой выбор. Он призвал всех односельчан и жителей всего района принять активное участие в голосовании.
Председатель Совета ветеранов Левашинского района один из первых проголосовал в Леваши
- Автор Шахри
- 17 сентября, 2021. Пятница 11:27
17 сентября в Левашинском районе открылись 53 избирательных участка. Число голосующих 52 400 человек.
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