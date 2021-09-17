Председатель Совета ветеранов Левашинского района один из первых проголосовал в Леваши

На избирательном участке 0928 в с.Леваши одним из первых проголосовал председатель совета ветеранов войны и труда Левашинского района Магомедов Али Абдулаевич. Он отметил, что выборы - это одно из самых значимых событий для страны, и именно поэтому ранним утром он посетил избирательный участок и сделал свой выбор. Он призвал всех односельчан и жителей всего района принять активное участие в голосовании.