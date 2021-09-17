ЗАМАНА - В Кайтагском районе стартовал первый день выборов в Госдуму ФС РФ и Народного Собрания РД

В Кайтагском районе стартовал первый день выборов в Госдуму ФС РФ и Народного Собрания РД

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17 сентября, 2021. Пятница 10:41
В Кайтагском районе стартовал первый день выборов в Госдуму ФС РФ и Народного Собрания РД

Сегодня, 17 сентября,  с 8:00 в Кайтагском районе начали работу все избирательные участки для голосования в Государственную Думу Федерального Собрания России и Народного Собрания Дагестана.

В Кайтагском районе стартовал первый день выборов в Госдуму ФС РФ и Народного Собрания РД
Общество

Нужно заметить, что все сорок избирательных участков, которые были организованы в районе, имеют средства защиты для безопасного голосования. Используются защитные маски, одноразовые ручки, защитные перчатки. Сотрудники и граждане соблюдают социальную дистанцию, а в помещениях проводят дезинфекцию.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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