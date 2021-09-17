ЗАМАНА - Тему строительства скотобоен обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Тему строительства скотобоен обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Автор
17 сентября, 2021. Пятница 09:45
Тему строительства скотобоен обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Вчера, 16 сентября, под контролем заместителя Премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему строительства в республике скотобоен, пишет РИА "Дагестан".

Тему строительства скотобоен обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова
Общество

На совещании была обсуждена и проблема ликвидации биологических отходов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что регион находится в тройке лидеров субъектов страны по числу крупного и мелкого рогатого скота. Было отмечено, что на территории Дагестана захоронение умерших животных совершается в биотермических ямах и скотомогильниках без какого-либо контроля: озвученные объекты чаще всего просто не отвечают принятым нормам.

Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top