На совещании была обсуждена и проблема ликвидации биологических отходов.
Тему строительства скотобоен обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 09:45
Вчера, 16 сентября, под контролем заместителя Премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему строительства в республике скотобоен, пишет РИА "Дагестан".
Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что регион находится в тройке лидеров субъектов страны по числу крупного и мелкого рогатого скота.
Было отмечено, что на территории Дагестана захоронение умерших животных совершается в биотермических ямах и скотомогильниках без какого-либо контроля: озвученные объекты чаще всего просто не отвечают принятым нормам.
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