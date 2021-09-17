Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что регион находится в тройке лидеров субъектов страны по числу крупного и мелкого рогатого скота. Было отмечено, что на территории Дагестана захоронение умерших животных совершается в биотермических ямах и скотомогильниках без какого-либо контроля: озвученные объекты чаще всего просто не отвечают принятым нормам.



Подробнее можно прочитать тут.