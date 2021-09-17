Тайконавты занимались на орбите постройкой космостанции. В общем они провели в космосе 3 месяца, вернувшись на Землю сегодня, 17 сентября.
Тайконавты вернулись из космоса на Землю
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 09:40
Три тайконавта с успехом вернулись на родную планету после завершения миссии в космосе, пишет "Лента.ру", ссылаясь на издание «Синьхуа».
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