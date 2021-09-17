По всей России стартовали выборы в Государственную думу и Народное собрание.
В Республике Дагестан открылись избирательные участки
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 09:31
Сегодня, 17 сентября 2021 года, в 8:00 начали работу 1 926 избирательных участков РД.
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