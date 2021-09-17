ЗАМАНА - В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию от хозяев

В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию от хозяев

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17 сентября, 2021. Пятница 09:23
В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию от хозяев

В Бразилии судом было принято право собак на компенсацию морального вреда, который был причинен владельцем, сообщает ТАСС, ссылаясь на O Antagonista.

В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию от хозяев
Общество

Суд проходил в штате Парана. В процессе суда две собаки, золотистый ретривер 6 лет по кличке Спайк и пойнтер Рэмбо 3 года, вместе с их адвокатами утвердили статус «заинтересованной стороны». По этой причине питомцы требуют возмещение моральной компенсации в размере примерно 2000 реалов (около 27 тысяч рублей). Как заметил адковат Эвелин Палуду, вердикт суда — постгуманистический взгляд на право.

 

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