В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию от хозяев

В Бразилии судом было принято право собак на компенсацию морального вреда, который был причинен владельцем, сообщает ТАСС , ссылаясь на O Antagonista.

Суд проходил в штате Парана. В процессе суда две собаки, золотистый ретривер 6 лет по кличке Спайк и пойнтер Рэмбо 3 года, вместе с их адвокатами утвердили статус «заинтересованной стороны». По этой причине питомцы требуют возмещение моральной компенсации в размере примерно 2000 реалов (около 27 тысяч рублей). Как заметил адковат Эвелин Палуду, вердикт суда — постгуманистический взгляд на право.