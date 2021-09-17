Саламов сделал выбор и ровно в 8:10 опустил бюллетень в урну. Народный герой не был удивлен, что стал первым горожанином, который отдал свой голос в первый день выборов.

Как рассказал заслуженный врач Дагестана, кавалер ордена Мужества, активный участник событий 9 января 1996 года Ахмед Саламов, он весьма рад, что оказался первым в Кизляре, кто принял участие в голосовании 2021 года. Он отметил, что именно в этой школе №9 в 1970 году им была начата его карьера, когда он открыл детский стоматологический кабинет.



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