Саламов сделал выбор и ровно в 8:10 опустил бюллетень в урну. Народный герой не был удивлен, что стал первым горожанином, который отдал свой голос в первый день выборов.
Ополченец №1 Ахмед Саламов стал первым, кто проголосовал на выборах в Кизляре
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 08:56
В Кизляре стартовали выборы в Государственную думу и Народное Собрание РД: первым отдал свой голос ополченец №1 Ахмед Саламов, пишет "Дагправда"
Как рассказал заслуженный врач Дагестана, кавалер ордена Мужества, активный участник событий 9 января 1996 года Ахмед Саламов, он весьма рад, что оказался первым в Кизляре, кто принял участие в голосовании 2021 года.
Он отметил, что именно в этой школе №9 в 1970 году им была начата его карьера, когда он открыл детский стоматологический кабинет.
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