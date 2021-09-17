Как заметил Глава Дагестана, из-за этой проблемы регион по отдельным позициям продовольственных товаров не в полной мере покрывает собственные нужды.
Лидер Минсельхозпрода региона Баттал Батталов по этой теме выдвинул идею о государственной поддержки компаний, занимающихся агрологистикой и переработкой сельхозпродукции.
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Врио Главы Дагестана отметил необходимость строительства овощехранилищ
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 08:48
В рамках собрания совета безопасности, врио Руководителя РД Сергей Меликов выдвинул на обсуждение проблему недостатка мощностей плодоовощехранилищ, пишет "МирМол".
Как заметил Глава Дагестана, из-за этой проблемы регион по отдельным позициям продовольственных товаров не в полной мере покрывает собственные нужды.
Лидер Минсельхозпрода региона Баттал Батталов по этой теме выдвинул идею о государственной поддержки компаний, занимающихся агрологистикой и переработкой сельхозпродукции.
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