ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана отметил необходимость строительства овощехранилищ

Врио Главы Дагестана отметил необходимость строительства овощехранилищ

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17 сентября, 2021. Пятница 08:48
Врио Главы Дагестана отметил необходимость строительства овощехранилищ

В рамках собрания совета безопасности, врио Руководителя РД Сергей Меликов выдвинул на обсуждение проблему недостатка мощностей плодоовощехранилищ, пишет "МирМол".

Врио Главы Дагестана отметил необходимость строительства овощехранилищ
Общество

Как заметил Глава Дагестана, из-за этой проблемы регион по отдельным позициям продовольственных товаров не в полной мере покрывает собственные нужды. Лидер Минсельхозпрода региона Баттал Батталов по этой теме выдвинул идею о государственной поддержки компаний, занимающихся агрологистикой и переработкой сельхозпродукции.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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