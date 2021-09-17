Врио Главы Дагестана отметил необходимость строительства овощехранилищ

Как заметил Глава Дагестана, из-за этой проблемы регион по отдельным позициям продовольственных товаров не в полной мере покрывает собственные нужды. Лидер Минсельхозпрода региона Баттал Батталов по этой теме выдвинул идею о государственной поддержки компаний, занимающихся агрологистикой и переработкой сельхозпродукции.



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