ЗАМАНА - Глава ЦУР Дагестана с рабочим визитом приехал в Дербентский район

Глава ЦУР Дагестана с рабочим визитом приехал в Дербентский район

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17 сентября, 2021. Пятница 08:35
Глава ЦУР Дагестана с рабочим визитом приехал в Дербентский район

Лидер Центра управления регионом РД Султан Абдуралимов приехал в гости в Дербентский район, пишет РИА "Дагестан".

Глава ЦУР Дагестана с рабочим визитом приехал в Дербентский район
Общество

Глава ЦУР посетил встречу с молодыми гражданами района, где руководителю муниципалитета Мавсуму Рагимову было предложено дать имя Героя РФ Магомеда Османова, который погиб во время спецоперации.  Лидер муниципалитета прослушал каждое обращение от граждан, с кем-то из них он был лично знаком. Каждое из обращений они мониторят и по нужде выезжают с командой на место. Подробнее можно прочитать тут.

 

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