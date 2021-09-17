Глава ЦУР посетил встречу с молодыми гражданами района, где руководителю муниципалитета Мавсуму Рагимову было предложено дать имя Героя РФ Магомеда Османова, который погиб во время спецоперации. Лидер муниципалитета прослушал каждое обращение от граждан, с кем-то из них он был лично знаком. Каждое из обращений они мониторят и по нужде выезжают с командой на место. Подробнее можно прочитать тут.
Глава ЦУР Дагестана с рабочим визитом приехал в Дербентский район
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 08:35
Лидер Центра управления регионом РД Султан Абдуралимов приехал в гости в Дербентский район, пишет РИА "Дагестан".
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