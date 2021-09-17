В церемонии открытия участвовали глава министерства промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов и мэр Каспийска Борис Гонцов. Франшиза «Зеленое Яблоко» является быстро растущей сетью на территории Северного Кавказа и одной из самых больших розничных сетей в республике. Она работает с более 400-ми региональными производителями.
В Каспийске начнет работать супермаркет "Зеленое яблоко"
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 08:24
Вчера, 16 сентября, Первый заместитель Премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев поучаствовал в запуске супермаркета франшизы «Зелёное яблоко» в Каспийске, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Правительства региона.
«Зеленое яблоко» информирует, что они планируют проводить новые акции на товары каждую неделю, например, на социально важные продовольственные и непродовольственные продукции.
Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Врио Главы Дагестана отметил необходимость строительства овощехранилищ
- Продовольственная безопасность и обеспечение жильем детей-сирот обсуждены на Совете Безопасности РД
- Глава ЦУР Дагестана с рабочим визитом приехал в Дербентский район
- Глава ЦУР Дагестана с рабочим визитом приехал в Дербентский район
- В Каспийске начнет работать супермаркет "Зеленое яблоко"