ЗАМАНА - В Каспийске начнет работать супермаркет "Зеленое яблоко"

В Каспийске начнет работать супермаркет "Зеленое яблоко"

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17 сентября, 2021. Пятница 08:24
В Каспийске начнет работать супермаркет &quot;Зеленое яблоко&quot;

Вчера, 16 сентября, Первый заместитель Премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев поучаствовал в запуске супермаркета франшизы «Зелёное яблоко» в Каспийске, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Правительства региона. 

В Каспийске начнет работать супермаркет "Зеленое яблоко"
Общество

В церемонии открытия участвовали глава министерства промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов и мэр Каспийска Борис Гонцов. Франшиза «Зеленое Яблоко» является быстро растущей сетью на территории Северного Кавказа и одной из самых больших розничных сетей в республике. Она работает с более 400-ми региональными производителями.

«Зеленое яблоко» информирует, что они планируют проводить новые акции на товары каждую неделю, например, на социально важные  продовольственные и непродовольственные продукции.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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