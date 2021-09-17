В Каспийске начнет работать супермаркет "Зеленое яблоко"

Вчера, 16 сентября, Первый заместитель Премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев поучаствовал в запуске супермаркета франшизы «Зелёное яблоко» в Каспийске, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Правительства региона.

В церемонии открытия участвовали глава министерства промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов и мэр Каспийска Борис Гонцов. Франшиза «Зеленое Яблоко» является быстро растущей сетью на территории Северного Кавказа и одной из самых больших розничных сетей в республике. Она работает с более 400-ми региональными производителями.