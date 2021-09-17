Правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год

Новогодние каникулы будут идти 10 дней, а майские праздники - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, пишет ТАСС.

Правительством России был принят перенос выходных дней на следующий год: новогодние каникулы будут идти 10 дней, а майские - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом информируют сегодня, 17 сентября, в официальном Telegram-канале кабинета министров. Новогодние каникулы стартуют с 31 декабря 2021 года и будут продолжаться до 9 января следующего года.