Уточняют, что россияне смогут попасть в Эстонию без сдачи теста и карантина, если ими была сделана прививка от коронавирусной инфекции. Вакцина может быть любого производства.
Эстония открылась для вакцинированных россиян
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 01:45
Эстония начнет принимать привитых от коронавируса россиян, пишет "Лента.ру".
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