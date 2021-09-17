ЗАМАНА - В России стартовали трехдневные выборы

В России стартовали трехдневные выборы

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17 сентября, 2021. Пятница 00:38
В России стартовали трехдневные выборы

В России стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. Оно началось в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве) на Чукотке и Камчатке, пишет "Лента.ру".

В России стартовали трехдневные выборы
Общество

Россияне будут голосовать за депутатов Государственной думы, вместе с этим в 39 субъектах пройдут выборы законодательных собраний, а в 9 субъектах — прямые выборы руководителей регионов. Еще в трех регионах руководителей изберут участники парламента.

 

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