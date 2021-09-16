Уточняют, что здоровье Звягинцева, который с середины лета страдает от последствий коронавируса, резко стало хуже. Другой информации о его состоянии пока нет.
Андрей Звягинцев введен в искусственную кому
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2021. Четверг 18:01
Известный отечественный режиссер Андрей Звягинцев введен в искусственную кому, пишет "Лента.ру".
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