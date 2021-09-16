ЗАМАНА - Андрей Звягинцев введен в искусственную кому

Андрей Звягинцев введен в искусственную кому

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16 сентября, 2021. Четверг 18:01
Андрей Звягинцев введен в искусственную кому

Известный отечественный режиссер Андрей Звягинцев введен в искусственную кому, пишет "Лента.ру".

Андрей Звягинцев введен в искусственную кому
Общество

Уточняют, что здоровье Звягинцева, который с середины лета страдает от последствий коронавируса, резко стало хуже. Другой информации о его состоянии пока нет.

 

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