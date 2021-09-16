Гюлахмед Маллалиев: «Система “Инцидент-менеджмент” уже стала головной болью для муниципальных властей»

Главред газеты «Зори Табсарана», кандидат филологических наук Гюлахмед Маллалиев высказал свое мнение о работе Центра управления регионом.

Так, по его словам, система инцидент-менеджмента показывает, кто из муниципалитетов оперативно реагирует на обращения граждан.

Эксперт уверен, что работа с инцидентами позволит властям оценить мобильность муниципальных властей в решении той или иной проблемы.

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