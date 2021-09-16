15 сентября в стране выявили 18 841 случай коронавируса.
За сутки скончались 794 человека с коронавирусом. В общем с начала эпидемии в РФ умерли 195 835 человек.
В России за прошедший день обнаружили 19 594 новых случая заражения коронавирусом впервые с 26 августа. В общем количество заболевших с начала эпидемии составило 7 214 520 человек, пишет "Лента.ру".
15 сентября в стране выявили 18 841 случай коронавируса.
За сутки скончались 794 человека с коронавирусом. В общем с начала эпидемии в РФ умерли 195 835 человек.
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