В России впервые с августа обнаружили более 19 тысяч новых случаев коронавируса

Автор Мадина

В России за прошедший день обнаружили 19 594 новых случая заражения коронавирусом впервые с 26 августа. В общем количество заболевших с начала эпидемии составило 7 214 520 человек, пишет "Лента.ру".