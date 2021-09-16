Брифинг был посвящен теме участия Дагестана во Всероссийском проекте по созданию концептуальных и туристических путей в субъектах страны «Открой свою Россию». Глава Минтуризма РД подчеркнул, что конкурс вызвал огромный интерес.
Министерство туризма Дагестана сообщило о Всероссийском проекте «Открой свою Россию»
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2021. Четверг 15:37
В Минтуризма РД прошел пресс-брифинг, в котором поучаствовали заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Ольга Захарова и врио главы министерства по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.
Всероссийский проект привлек большое внимание в туристической сфере, получив помощь на самом высоком уровне. Это приводит к созданию новых рабочих мест. Подробнее можно прочитать тут.
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