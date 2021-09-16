Министерство туризма Дагестана сообщило о Всероссийском проекте «Открой свою Россию»

В Минтуризма РД прошел пресс-брифинг, в котором поучаствовали заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Ольга Захарова и врио главы министерства по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

Брифинг был посвящен теме участия Дагестана во Всероссийском проекте по созданию концептуальных и туристических путей в субъектах страны «Открой свою Россию». Глава Минтуризма РД подчеркнул, что конкурс вызвал огромный интерес.