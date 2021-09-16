Сотрудники ЦУРа передали обращение в Управление административно-технической инспекции, после чего участок отремонтировали.
Всего с начала сентября ЦУР успел зафиксировать 1627 жалоб.
Центр управления регионом через соцсети получил обращение о плохом состоянии дороги в районе Гериатрического центра в Махачкале.
Сотрудники ЦУРа передали обращение в Управление административно-технической инспекции, после чего участок отремонтировали.
Всего с начала сентября ЦУР успел зафиксировать 1627 жалоб.
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