ЗАМАНА - Благодаря Центру управления регионом в Махачкале отремонтирован участок дороги

Благодаря Центру управления регионом в Махачкале отремонтирован участок дороги

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16 сентября, 2021. Четверг 15:41
Благодаря Центру управления регионом в Махачкале отремонтирован участок дороги

Центр управления регионом через соцсети получил обращение о плохом состоянии дороги в районе Гериатрического центра в Махачкале.

Благодаря Центру управления регионом в Махачкале отремонтирован участок дороги
Общество

Сотрудники ЦУРа передали обращение в Управление административно-технической инспекции, после чего участок отремонтировали.

Всего с начала сентября ЦУР успел зафиксировать 1627 жалоб.

 

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