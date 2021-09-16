Гостевой дом обустроен со всем национальным колоритом Дагестана. Гостей встречал председатель совета Самарской общественной организации «Культурный центр Дагестан» Насрулла Гамзаев. Все гости послушали истории про культуру, обычаи и традиции горной республики. Когда экспонаты были осмотрены, гости поучаствовали в церемонии посадки деревьев. В общем в этот день на территории гостевого дома Дагестана были посажены восемь деревьев. Подробнее можно прочитать тут.
В Самаре появился гостевой дом Дагестана
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2021. Четверг 15:28
В Самаре начал работу первый по стране этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» с гостевым домом Республики Дагестан.
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