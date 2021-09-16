ЗАМАНА - В Самаре появился гостевой дом Дагестана

В Самаре появился гостевой дом Дагестана

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16 сентября, 2021. Четверг 15:28
В Самаре появился гостевой дом Дагестана

В Самаре начал работу первый по стране этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» с гостевым домом Республики Дагестан.

В Самаре появился гостевой дом Дагестана
Общество

Гостевой дом обустроен со всем национальным колоритом Дагестана. Гостей встречал председатель совета Самарской общественной организации «Культурный центр Дагестан» Насрулла Гамзаев.   Все гости послушали истории про культуру, обычаи и традиции горной республики. Когда экспонаты были осмотрены, гости поучаствовали в церемонии посадки деревьев. В общем в этот день на территории гостевого дома Дагестана были посажены восемь деревьев. Подробнее можно прочитать тут.

 

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