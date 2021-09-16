Ученица из Кизляра на встрече с полпредом Президента в СКФО Юрием Чайкой показала свой проект

В Музее Пятигорска «Моя страна, моя история» была проведена встреча с лидерами и активистами региональных отделений Российского движения школьников в СКФО.

Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка присутствовал на мероприятии. Встретиться с полпредом была приглашена ученица из Кизляра, лидер двух сезонов Всероссийского конкурса «Большая перемена» Багинат Ахмедова.