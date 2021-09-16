ЗАМАНА - Ученица из Кизляра на встрече с полпредом Президента в СКФО Юрием Чайкой показала свой проект

Ученица из Кизляра на встрече с полпредом Президента в СКФО Юрием Чайкой показала свой проект

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16 сентября, 2021. Четверг 15:21
Ученица из Кизляра на встрече с полпредом Президента в СКФО Юрием Чайкой показала свой проект

В Музее Пятигорска «Моя страна, моя история» была проведена встреча с лидерами и активистами региональных отделений Российского движения школьников в СКФО.

Ученица из Кизляра на встрече с полпредом Президента в СКФО Юрием Чайкой показала свой проект
Общество

Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка присутствовал на мероприятии. Встретиться с полпредом была приглашена ученица из Кизляра, лидер двух сезонов Всероссийского конкурса «Большая перемена» Багинат Ахмедова.

В разговоре с подростками Юрий Чайка ответил на различные вопросы, многие из которых затрагивали различные профессии. В конце мероприятия всем участникам были вручены благодарственные письма.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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