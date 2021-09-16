ЗАМАНА - Омбудсмен Дагестана в период выборов запустил «горячую линию» по защите прав избирателей

Омбудсмен Дагестана в период выборов запустил «горячую линию» по защите прав избирателей

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16 сентября, 2021. Четверг 15:07
Омбудсмен Дагестана в период выборов запустил «горячую линию» по защите прав избирателей

С 16 по 19 сентября будет работать «горячая» телефонная линия по защите избирательных прав граждан в период проведения выборов, пишет РИА "Дагестан".

Омбудсмен Дагестана в период выборов запустил «горячую линию» по защите прав избирателей
Общество

Номер для звонка: +7 (989)-884-71-32.

Звонить можно с 9:00 до 18:00 по Москве, а в дни голосования 17, 18 и 19 сентября «горячая» линия будет функционировать с 08:00 и до самого конца голосования.

 

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