Омбудсмен Дагестана в период выборов запустил «горячую линию» по защите прав избирателей

С 16 по 19 сентября будет работать «горячая» телефонная линия по защите избирательных прав граждан в период проведения выборов, пишет РИА "Дагестан".

Номер для звонка: +7 (989)-884-71-32.

Звонить можно с 9:00 до 18:00 по Москве, а в дни голосования 17, 18 и 19 сентября «горячая» линия будет функционировать с 08:00 и до самого конца голосования.