ЗАМАНА - Фестиваль «Живые традиции» прошел в День единства народов Дагестана

Фестиваль «Живые традиции» прошел в День единства народов Дагестана

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16 сентября, 2021. Четверг 10:24
Фестиваль «Живые традиции» прошел в День единства народов Дагестана

В День единства народов Дагестана был проведен концерт на тему традиционной культуры «Живые традиции», пишет РИА "Дагестан".

Фестиваль «Живые традиции» прошел в День единства народов Дагестана
Общество

Зрители посмотрели танцевальные и музыкальные номера от представителей разных районов и национальностей. Фестиваль “Живые традиции” поставил для себя целью познакомить своих зрителей с культурой народностей республики.  Каждый участник концерта был награжден грамотой Министерства культуры Дагестана.

 

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