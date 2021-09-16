Фестиваль «Живые традиции» прошел в День единства народов Дагестана

В День единства народов Дагестана был проведен концерт на тему традиционной культуры «Живые традиции», пишет РИА "Дагестан".

Зрители посмотрели танцевальные и музыкальные номера от представителей разных районов и национальностей. Фестиваль “Живые традиции” поставил для себя целью познакомить своих зрителей с культурой народностей республики. Каждый участник концерта был награжден грамотой Министерства культуры Дагестана.