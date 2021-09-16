В здании администрации района врио руководителя региона Сергей Меликов встретился с победителями конкурса на лучшее сочинение по теме событий 1999-го года среди учеников 9-11 классов.
Глава Дагестана вручил подарки победителям конкурса на лучшее сочинение о событиях 1999 года
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2021. Четверг 10:18
Пребывая в Новолакском районе, врио Главы Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в различных мероприятиях.
На конкурс, который стартовал к 22 годовщине освобождения Новолакского района от бандитских группировок, пришло 95 сочинений от учеников старших классов 23 школ. Подробнее можно прочитать тут.
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