Готовность к проведению выборов в Дагестане обсудили под руководством Сергея Меликова

Автор Мадина

Перед Единым днем голосования, который будет проходить по всей России 19 сентября, врио руководителя РД Сергей Меликов провел итоговое собрание на тему организации подготовки и проведения выборов в республике.