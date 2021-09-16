Как подчеркнул врио лидера РД, в регионе была осуществлена крупная подготовительная деятельность для обеспечения организованного проведения голосования. В постоянном режиме работает региональная рабочая команда по оказанию помощи этому процессу. Подробнее можно прочитать тут.
Готовность к проведению выборов в Дагестане обсудили под руководством Сергея Меликова
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2021. Четверг 10:11
Перед Единым днем голосования, который будет проходить по всей России 19 сентября, врио руководителя РД Сергей Меликов провел итоговое собрание на тему организации подготовки и проведения выборов в республике.
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