ЗАМАНА - Сергей Меликов в День единства народов Дагестана вручил награды дагестанцам

Сергей Меликов в День единства народов Дагестана вручил награды дагестанцам

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16 сентября, 2021. Четверг 10:02
Сергей Меликов в День единства народов Дагестана вручил награды дагестанцам

Вчера, 15 сентября, врио лидера РД Сергей Меликов в рамках празднования Дня единства народов региона встретился с представителями разных областей деятельности, которые отличились своим упорным трудом, и вручил им награды от государства.

Сергей Меликов в День единства народов Дагестана вручил награды дагестанцам
Общество

До начала праздника, врио главы Дагестана поздравил всех жителей республики, отметив, что для региона – многонационального, многоконфессионального, многокультурного – День единства народов РД имеет большое значение. Подробнее можно прочитать тут.

 

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