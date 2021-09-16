До начала праздника, врио главы Дагестана поздравил всех жителей республики, отметив, что для региона – многонационального, многоконфессионального, многокультурного – День единства народов РД имеет большое значение. Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов в День единства народов Дагестана вручил награды дагестанцам
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2021. Четверг 10:02
Вчера, 15 сентября, врио лидера РД Сергей Меликов в рамках празднования Дня единства народов региона встретился с представителями разных областей деятельности, которые отличились своим упорным трудом, и вручил им награды от государства.
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