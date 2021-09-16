Роспотребнадзор Дагестана рассказал о своей работе в условиях пандемии

О работе в пандемию и коронавирусе наши коллеги из «Дагестанской правды» поговорили с заместителем руководителя Роспотребнадзора в Дагестане Ларисой Пантиной.

Надо ли прививаться студентам и спасет ли нас всех коллективный иммунитет – подробнее в материале Дагправды.