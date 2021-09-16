Дагестан стал рекордсменом по участию в конкурсе «Открой свою Россию»

В минтуризма Дагестана прошел пресс-брифинг с с участием заместителя генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Ольги Захаровой и Врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмина Мерданова.

Брифинг был посвящен участию Дагестана во всероссийском проекте «Открой свою Россию» и итогам экспедиционного выезда по туристическому маршруту «Пешком по Кавказу».

По словам Мерданова конкурс вызвал большой интерес у дагестанцев.

Республика стала лидером как по количеству поданных заявок, так и по числу маршрутов-финалистов.

По словам Ольги Захаровой Дагестан ее просто покорил. Она считает жителей республики теплыми и гостеприимными, а туристическое будущее региона – светлым и амбициозным.

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