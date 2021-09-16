Брифинг был посвящен участию Дагестана во всероссийском проекте «Открой свою Россию» и итогам экспедиционного выезда по туристическому маршруту «Пешком по Кавказу».
По словам Мерданова конкурс вызвал большой интерес у дагестанцев.
Республика стала лидером как по количеству поданных заявок, так и по числу маршрутов-финалистов.
По словам Ольги Захаровой Дагестан ее просто покорил. Она считает жителей республики теплыми и гостеприимными, а туристическое будущее региона – светлым и амбициозным.
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