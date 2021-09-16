На сайте компании были удалены из продажи iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Уточняют, что Apple пока никак не объясняет причин такого действия.
Apple убрала из продажи в своём онлайн-магазине некоторые модели iPhone, информируют ТАСС.
На сайте компании были удалены из продажи iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Уточняют, что Apple пока никак не объясняет причин такого действия.
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