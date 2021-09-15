ЗАМАНА - В Махачкале празднуют 30-летие Республиканской детско-юношеской спортивной школы

В Махачкале празднуют 30-летие Республиканской детско-юношеской спортивной школы

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15 сентября, 2021. Среда 20:51
В Махачкале празднуют 30-летие Республиканской детско-юношеской спортивной школы

В Махачкале провели праздничное мероприятие по случаю 30-летия образования региональной детско-юношеской спортивной школы Министерства образования и науки региона, пишет "МирМол".

В Махачкале празднуют 30-летие Республиканской детско-юношеской спортивной школы
Общество

На праздник с визитом прибыл врио лидера Дагестана Сергей Меликов. На данный момент там проходят занятия по семи видам спорта, работают 180 групп, в которые учатся 2 500 детей и подростков. В большей степени школа ориентируются на футбол.

 

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