В Махачкале празднуют 30-летие Республиканской детско-юношеской спортивной школы

На праздник с визитом прибыл врио лидера Дагестана Сергей Меликов. На данный момент там проходят занятия по семи видам спорта, работают 180 групп, в которые учатся 2 500 детей и подростков. В большей степени школа ориентируются на футбол.