На праздник с визитом прибыл врио лидера Дагестана Сергей Меликов. На данный момент там проходят занятия по семи видам спорта, работают 180 групп, в которые учатся 2 500 детей и подростков. В большей степени школа ориентируются на футбол.
В Махачкале празднуют 30-летие Республиканской детско-юношеской спортивной школы
- Автор Мадина
- 15 сентября, 2021. Среда 20:51
В Махачкале провели праздничное мероприятие по случаю 30-летия образования региональной детско-юношеской спортивной школы Министерства образования и науки региона, пишет "МирМол".