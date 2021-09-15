Поздравление Джамаладина Гасанова с Днем единства народов Дагестана

Поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана!​

Этот праздник неразрывно связан со славными страницами нашей истории и символизирует дорогие для каждого из нас ценности – межнациональный мир, братскую дружбу, самобытное духовное развитие.

Межнациональный диалог, мудрость и ответственность старших, слово которых было законом для всех, на протяжении многих веков являлись основой нашего общего, для многочисленных народов, родного дома - Республики Дагестан. Долг каждого дагестанца перед нашими славными предками, сохранить мир и процветание Дагестана.

Желаю Вам доброго здоровья, успехов во всех делах, радости и простого человеческого счастья!

Врио Постоянного Представителя Республики Дагестан при Президенте РФ, Джамаладин Гасанов