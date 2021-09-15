ЗАМАНА - Поздравление Джамаладина Гасанова с Днем единства народов Дагестана

Поздравление Джамаладина Гасанова с Днем единства народов Дагестана

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15 сентября, 2021. Среда 11:43
Поздравление Джамаладина Гасанова с Днем единства народов Дагестана

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана!​

Поздравление Джамаладина Гасанова с Днем единства народов Дагестана
Общество

Этот праздник неразрывно связан со славными страницами нашей истории и символизирует дорогие для каждого из нас ценности – межнациональный мир, братскую дружбу, самобытное духовное развитие.

Межнациональный диалог, мудрость и ответственность старших, слово которых было законом для всех, на протяжении многих веков являлись  основой нашего общего,  для многочисленных народов, родного   дома  - Республики Дагестан. Долг каждого дагестанца  перед нашими славными предками, сохранить мир и процветание Дагестана.

Желаю Вам доброго здоровья, успехов во всех делах, радости и простого человеческого счастья!

Врио Постоянного Представителя Республики Дагестан при Президенте РФ, Джамаладин Гасанов

 

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