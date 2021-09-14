ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов окажет содействие в проведении культурно-исторического проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» в Шамильском районе

Джамаладин Гасанов окажет содействие в проведении культурно-исторического проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» в Шамильском районе

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14 сентября, 2021. Вторник 16:56
Джамаладин Гасанов окажет содействие в проведении культурно-исторического проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» в Шамильском районе

Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов встретился 13 сентября с активом Шамильского района.

Джамаладин Гасанов окажет содействие в проведении культурно-исторического проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» в Шамильском районе
Общество

На мероприятии доверенные лица Гасанова рассказали о его многолетнем опыте работы в органах законодательной и исполнительной властей.

На мероприятии к кандидату в депутаты обратился руководитель культурно-исторического проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа», реализуемого на гранты президента РФ, Руслан Гусаров. Он представил презентацию проекта и попросил Гасанова оказать содействие в проведении мероприятия в исторической части Шамильского района. Джамаладин Гасанов обещал поддержать реализацию проекта на территории муниципалитета.

На встрече были подняты вопросы газификации района. Джамаладин Гасанов подчеркнул, что накануне в ходе встречи с руководством компании «Газпром газораспределение Дагестан» была достигнута договоренность об оказании содействия в решении данного вопроса. «Это все мы будем делать после выборов. Очень важна ваша позиция. Работу будем выстраивать, исходя из ваших запросов и инициатив», – объяснил Гасанов.

Он заверил, что во взаимодействии с правительством можно будет сделать многое. «Проблемы по газу и свету почти во всех высокогорных районах. Их можно решить, объединившись с депутатами районного, республиканского, федерального уровней. Будем вместе решать. Мы готовы активно участвовать в этих процессах», – добавил кандидат в депутаты.

 

 

 

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