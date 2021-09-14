ЗАМАНА - Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких

Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких

Автор
14 сентября, 2021. Вторник 16:20
Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких

Врачи Кубани в ковидной больнице смогли спасти пациента со 100% поражением легких, пишет "Лента.ру".

Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких
Общество

Информируют, что 38-летний пациент попал в реанимацию краевого клинического госпиталя №2 с коронавирусом 2 месяца назад. Он был подключен к аппарату ЭКМО. «Врачи почти вытащили его с того света», — заметил глава региона. Он рассказал, что сегодня мужчина уже дышит без кислородной поддержки.

 

Прочитано 14 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top