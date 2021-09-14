Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких

Информируют, что 38-летний пациент попал в реанимацию краевого клинического госпиталя №2 с коронавирусом 2 месяца назад. Он был подключен к аппарату ЭКМО. «Врачи почти вытащили его с того света», — заметил глава региона. Он рассказал, что сегодня мужчина уже дышит без кислородной поддержки.