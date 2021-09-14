Чтобы территория была благоустроена, в интернет-приемную Президента России Владимира Путина обратился один из проживающих дома 7в по улице Булача. С ним по видеосвязи сразу же связался советник президента РФ Руслан Эдильгериев.
Салман Дадаев открыл дворовую территорию, благоустроенную по поручению Президента РФ
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2021. Вторник 15:32
В Махачкале в праздничной атмосфере провели церемонию открытия одной из самых крупных дворовых площадок, благоустроенных в 2021 году.
На место прибыл глава Махачкалы Салман Дадаев, включивший двор в список на благоустройство на 2021 год и совместно с депутатским корпусом множество раз приезжал проконтролировать качество осуществляемых работ.
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