ЗАМАНА - Салман Дадаев открыл дворовую территорию, благоустроенную по поручению Президента РФ

Салман Дадаев открыл дворовую территорию, благоустроенную по поручению Президента РФ

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14 сентября, 2021. Вторник 15:32
Салман Дадаев открыл дворовую территорию, благоустроенную по поручению Президента РФ

В Махачкале в праздничной атмосфере провели церемонию открытия одной из самых крупных дворовых площадок, благоустроенных в 2021 году.

Салман Дадаев открыл дворовую территорию, благоустроенную по поручению Президента РФ
Общество

Чтобы территория была благоустроена, в интернет-приемную Президента России Владимира Путина обратился один из проживающих дома 7в по улице Булача. С ним по видеосвязи сразу же связался советник президента РФ Руслан Эдильгериев.

На место прибыл глава Махачкалы Салман Дадаев, включивший двор в список на благоустройство на 2021 год и совместно с депутатским корпусом множество раз приезжал проконтролировать качество осуществляемых работ.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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