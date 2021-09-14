Салман Дадаев открыл дворовую территорию, благоустроенную по поручению Президента РФ

В Махачкале в праздничной атмосфере провели церемонию открытия одной из самых крупных дворовых площадок, благоустроенных в 2021 году.

Чтобы территория была благоустроена, в интернет-приемную Президента России Владимира Путина обратился один из проживающих дома 7в по улице Булача. С ним по видеосвязи сразу же связался советник президента РФ Руслан Эдильгериев.