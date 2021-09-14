ЗАМАНА - Завершился молодежный форум «Табасаран 2021»

Завершился молодежный форум «Табасаран 2021»

Автор
14 сентября, 2021. Вторник 15:22
Завершился молодежный форум «Табасаран 2021»

В селе Хучни Табасаранского района прошла официальная церемония закрытия Молодёжного туристического форума «Табасаран 2021», который собрал более 100 молодых людей со всего региона.

Завершился молодежный форум «Табасаран 2021»
Общество

Форум проходил уже в четвертый раз и позиционируется как площадка для современной молодежи, которой интересно развитие туризма. Главной задачей форума является популяризация туризма, улучшение межнациональных отношений и выбор новых целей развития этой сферы.

Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 51 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top