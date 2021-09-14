Форум проходил уже в четвертый раз и позиционируется как площадка для современной молодежи, которой интересно развитие туризма. Главной задачей форума является популяризация туризма, улучшение межнациональных отношений и выбор новых целей развития этой сферы.
Завершился молодежный форум «Табасаран 2021»
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2021. Вторник 15:22
В селе Хучни Табасаранского района прошла официальная церемония закрытия Молодёжного туристического форума «Табасаран 2021», который собрал более 100 молодых людей со всего региона.
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