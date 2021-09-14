Абдулпатах Амирханов поручил рассмотреть возможности участия Дагестана в новых госпрограммах

Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов вчера, 13 сентября, провел собрание с вице-премьерами о подготовке заявок для участия в государственных программах РФ.

Была обсуждена тема о возможном участии Дагестана в федеральных государственных программах, в которых регион на данный момент не участвует.