Была обсуждена тема о возможном участии Дагестана в федеральных государственных программах, в которых регион на данный момент не участвует.
Абдулпатах Амирханов поручил рассмотреть возможности участия Дагестана в новых госпрограммах
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2021. Вторник 15:01
Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов вчера, 13 сентября, провел собрание с вице-премьерами о подготовке заявок для участия в государственных программах РФ.
Председатель правительства напомнил, что в 2021 году были определены 26 госпрограмм России, в реализации которых запланировано участие Дагестана, из 48 финансируемых госпрограмм страны. Подробнее можно прочитать тут.
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