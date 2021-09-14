ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов поручил рассмотреть возможности участия Дагестана в новых госпрограммах

Абдулпатах Амирханов поручил рассмотреть возможности участия Дагестана в новых госпрограммах

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14 сентября, 2021. Вторник 15:01
Абдулпатах Амирханов поручил рассмотреть возможности участия Дагестана в новых госпрограммах
Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов вчера, 13 сентября, провел собрание с вице-премьерами о подготовке заявок для участия в государственных программах РФ.
Абдулпатах Амирханов поручил рассмотреть возможности участия Дагестана в новых госпрограммах
Общество

Была обсуждена тема о возможном участии Дагестана в федеральных государственных программах, в которых регион на данный момент не участвует. 

Председатель правительства напомнил, что в 2021 году были определены 26 госпрограмм России, в реализации которых запланировано участие Дагестана, из 48 финансируемых госпрограмм страны. Подробнее можно прочитать тут.

 

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