Путин ушел на самоизоляцию в связи с ростом случаев COVID-19 в своем окружении

Автор Мадина

Лидер РФ Владимир Путин в процессе телефонной беседы с руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал, что ему необходимо уйти на самоизоляцию из-за большого числа зараженных коронавирусом в своем окружении, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу Кремля.