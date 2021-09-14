ЗАМАНА - Путин ушел на самоизоляцию в связи с ростом случаев COVID-19 в своем окружении

Путин ушел на самоизоляцию в связи с ростом случаев COVID-19 в своем окружении

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14 сентября, 2021. Вторник 14:31
Путин ушел на самоизоляцию в связи с ростом случаев COVID-19 в своем окружении

Лидер РФ Владимир Путин в процессе телефонной беседы с руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал, что ему необходимо уйти на самоизоляцию из-за большого числа зараженных коронавирусом в своем окружении, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Путин ушел на самоизоляцию в связи с ростом случаев COVID-19 в своем окружении
Общество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что самоизоляция никак не повлияет на работу лидера страны.

 

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