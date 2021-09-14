Дагнаследие присоединилось к акции по поддержке пожилых в ситуации коронавируса

Автор Мадина

Агентство по охране культурного наследия Дагестана включилось в акцию помощи дагестанцам в возрасте старше 60, которые уже сделали прививку от коронавируса, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.