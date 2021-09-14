ЗАМАНА - Дагнаследие присоединилось к акции по поддержке пожилых в ситуации коронавируса

Дагнаследие присоединилось к акции по поддержке пожилых в ситуации коронавируса

Автор
14 сентября, 2021. Вторник 13:24
Дагнаследие присоединилось к акции по поддержке пожилых в ситуации коронавируса

Агентство по охране культурного наследия Дагестана включилось в акцию помощи дагестанцам в возрасте старше 60, которые уже сделали прививку от коронавируса, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Дагнаследие присоединилось к акции по поддержке пожилых в ситуации коронавируса
Общество

Работниками агентства были доставлены подарки пожилым жителям Дербента, прошедшим вакцинацию. Акция проходит с 20 августа и будет идти до 20 сентября. 

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top