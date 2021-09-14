Работниками агентства были доставлены подарки пожилым жителям Дербента, прошедшим вакцинацию. Акция проходит с 20 августа и будет идти до 20 сентября.
Дагнаследие присоединилось к акции по поддержке пожилых в ситуации коронавируса
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2021. Вторник 13:24
Агентство по охране культурного наследия Дагестана включилось в акцию помощи дагестанцам в возрасте старше 60, которые уже сделали прививку от коронавируса, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Работниками агентства были доставлены подарки пожилым жителям Дербента, прошедшим вакцинацию. Акция проходит с 20 августа и будет идти до 20 сентября.
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