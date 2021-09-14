ЗАМАНА - Наркополицейские изъяли у дагестанца более полукилограмма наркотиков

Наркополицейские изъяли у дагестанца более полукилограмма наркотиков

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14 сентября, 2021. Вторник 11:38
Наркополицейские изъяли у дагестанца более полукилограмма наркотиков

Марихуану в крупном размере 52-летний житель Кизлярского района Дагестана, сорвал, как он пояснил сотрудникам УКОН МВД при задержании, окраине села и с целью личного потребления.

Наркополицейские изъяли у дагестанца более полукилограмма наркотиков
Общество

Состав вещества был установлен на экспертизе. Вес наркотического средства составил 567,06 грамма.

Возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения.

 

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