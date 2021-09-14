Состав вещества был установлен на экспертизе. Вес наркотического средства составил 567,06 грамма.
Возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения.
Марихуану в крупном размере 52-летний житель Кизлярского района Дагестана, сорвал, как он пояснил сотрудникам УКОН МВД при задержании, окраине села и с целью личного потребления.
Состав вещества был установлен на экспертизе. Вес наркотического средства составил 567,06 грамма.
Возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения.
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