Меликов почтит память работников правоохранительных органов, героически отдавших свою жизнь в боевых действиях в сентябре 1999 года. Как пишет пресс-служба Главы Дагестана, Сергей Меликов планирует приехать в села Тухчар, Новочуртах, Новолакское, в которых пройдет возложение букетов к памятникам.
Сергей Меликов с рабочим визитом посетит Новолакский район
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2021. Вторник 11:03
Врио руководителя РД Сергей Меликов сегодня, 14 сентября, приедет с визитом в Новолакский район. В программу посещения войдет визит всех социальных объектов.
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