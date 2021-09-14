Сергей Меликов с рабочим визитом посетит Новолакский район

Врио руководителя РД Сергей Меликов сегодня, 14 сентября, приедет с визитом в Новолакский район. В программу посещения войдет визит всех социальных объектов.

Меликов почтит память работников правоохранительных органов, героически отдавших свою жизнь в боевых действиях в сентябре 1999 года. Как пишет пресс-служба Главы Дагестана, Сергей Меликов планирует приехать в села Тухчар, Новочуртах, Новолакское, в которых пройдет возложение букетов к памятникам.