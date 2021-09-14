Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе

В прошлом году они произвели продукцию на 7,2 миллиарда рублей, пишет "Дагправда".

Большие промышленные компании Кизляра попали в рейтинг 67 предприятий, которые позитивно влияют на социальную стабильность Дагестана. Список системообразующих предприятий, которые имеют республиканское значение и оказывающих заметное влияние на занятость жителей региона и социальную стабильность в нем утвердило Правительство РД. Подробнее можно прочитать тут.