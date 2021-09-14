ЗАМАНА - Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе

Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе

Автор
14 сентября, 2021. Вторник 10:41
Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе

В прошлом году они произвели продукцию на 7,2 миллиарда рублей, пишет "Дагправда".

Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе
Общество

Большие промышленные компании Кизляра попали в рейтинг 67 предприятий, которые позитивно влияют на социальную стабильность Дагестана. Список системообразующих предприятий, которые имеют республиканское значение и оказывающих заметное влияние на занятость жителей региона и социальную стабильность в нем утвердило Правительство РД. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 61 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top