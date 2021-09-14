В Махачкале прошло собрание по полученным ЦУРом проблемным вопросам

Как демонстрирует скорость обращений, попадающих в систему «Инцидент-менеджмент», ЦУР работает вполне активно. Нужно заметить, что за четыре месяца число полученных сигналов возросло к сентябрю примерно в 3 раза – до 3,6 тысячи.

Лидер РД Сергей Меликов заметил, что в будущем власти планируют совершать визиты в муниципальные центры управления. Информируют, что приходящие через ЦУР обращения демонстрируют, что не везде принятые решения исполняются так, как требуется, где-то необходимо подключить дополнительные возможности. Подробнее можно прочитать тут.