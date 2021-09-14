ЗАМАНА - В Махачкале прошло собрание по полученным ЦУРом проблемным вопросам

В Махачкале прошло собрание по полученным ЦУРом проблемным вопросам

Автор
14 сентября, 2021. Вторник 10:27
В Махачкале прошло собрание по полученным ЦУРом проблемным вопросам

Вчера, 13 сентября, в Махачкале прошло собрание по полученным Центром управления республикой проблемным вопросам, пишет пресс-службы лидера Дагестана.

В Махачкале прошло собрание по полученным ЦУРом проблемным вопросам
Общество

Как демонстрирует скорость обращений, попадающих в систему «Инцидент-менеджмент», ЦУР работает вполне активно. Нужно заметить, что за четыре месяца число полученных сигналов возросло к сентябрю примерно в 3 раза – до 3,6 тысячи.

Лидер РД Сергей Меликов заметил, что в будущем власти планируют совершать визиты в муниципальные центры управления.  Информируют, что приходящие через ЦУР обращения демонстрируют, что не везде принятые решения исполняются так, как требуется, где-то необходимо подключить дополнительные возможности. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 15 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top